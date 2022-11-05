В освобожденных населенных пунктах Луганской области задержали двух коллаборантов

Фото: на освобожденной территории Луганской области задержаны два коллаборанта (ssu.gov.ua)

Правоохранители задержали в освобожденных населенных пунктах Луганской области двух приспешников оккупантов. Силовики показали видео спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Службы безопасности Украины в Луганской области.

СБУ отметила, что на деоккупированных территориях продолжаются стабилизационные мероприятия. Сотрудники СБУ вместе с полицией продолжают зачистку сел от оккупантов и предателей. Так, в освобожденных населенных пунктах Сватовского района оперативники обнаружили двух активных помощников российских оккупантов. Коллаборантов задержали, им придется отвечать за преступные действия и поддержку врага.