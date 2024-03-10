Военные могут получить материальную помощь: какие условия и сколько

Украинские защитники могут получить материальную помощь от государства для решения социально-бытовых вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Согласно решению министра обороны Украины от 16.01.2024 № 183/уд, размер материальной помощи составляет размер месячного денежного довольствия (зарплаты).

При каких условиях оказывают материальную помощь:

смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;

ранение военнослужащего, полученного при выполнении задач;

в случае наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья);

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами.

В этом случае речь идет об онкологических заболеваниях, заболеваниях туберкулеза, ВИЧ/СПИДе, вирусном гепатите В или С, непрерывном пребывании на лечении, реабилитации (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается один раз в год.