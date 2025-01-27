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Откуда SOCAR импортирует топливо: исследование

Понедельник 27 января 2025 12:35 promo
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Откуда SOCAR импортирует топливо: исследование Фото: откуда SOCAR импортирует топливо (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

По данным исследования НефтеРынка Daily fuels&LPG, компания SOCAR в 2024 году удвоила импорт бензина А-100, который продается исключительно на собственных АЗК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Этот высокооктановый бензин, в частности марка NANO100 производства Warter Fuels (Польша), доступен на трети станций сети SOCAR.

Что касается бензина А-95, сеть SOCAR поднялась на седьмое место среди крупнейших импортеров в Украине, увеличив объемы импорта на 16%. Основными поставщиками являются страны ЕС, в частности Румыния.

Откуда SOCAR импортирует топливо: исследование

Согласно данным Нефтерынка, дизельное топливо на АЗК SOCAR оператора поставляется с НПЗ группы PKN Orlen в Польше и Литве из Польши, заводы греческой Hellenic Petroleum, и турецкого НПЗ STAR Rafinery, которых принадлежит материнской компании. Кроме того, компания покупает на внутреннем рынке ДТ производства венгерской MOL.

SOCAR Energy Ukraine активно развивает свою сеть в Украине, которая насчитывает 57 АЗК в одиннадцати областях. Компания не только поставляет топливо на собственные станции, но и является значительным игроком на оптовом рынке, обеспечивая топливом как частные, так и государственные компании.

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