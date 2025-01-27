Звідки SOCAR імпортує пальне: дослідження

За даними дослідження НафтоРинку Daily fuels&LPG , компанія SOCAR у 2024 році подвоїла імпорт бензину А-100, який продається виключно на власних АЗК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Цей високооктановий бензин, зокрема марка NANO100 виробництва Warter Fuels (Польща), доступний на третині станцій мережі SOCAR.

Щодо бензину А-95, мережа SOCAR піднялася на сьоме місце серед найбільших імпортерів в Україні, збільшивши обсяги імпорту на 16%. Основними постачальниками є країни ЄС, зокрема Румунія.

Згідно даних Нафторинку, дизельне пальне на АЗК SOCAR оператора постачається з НПЗ групи PKN Orlen в Польщі та Литві з Польщі, заводи грецької Hellenic Petroleum, та турецького НПЗ STAR Rafinery, яких належить материнської компанії. Крім того, компанія купує на внутрішньому ринку ДП виробництва угорської MOL.

SOCAR Energy Ukraine активно розвиває свою мережу в Україні, яка налічує 57 АЗК в одинадцяти областях. Компанія не тільки постачає пальне на власні станції, але й є значним гравцем на оптовому ринку, забезпечуючи пальним як приватні, так і державні компанії.