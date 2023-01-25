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Обращение Зеленского вышло в эфир российского телевидения в Крыму и некоторых регионах РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 25 января, появилось в телеэфире нескольких регионов РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Президент Зеленский появился на экранах телевизоров в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и Севастополе.

По словам очевидцев, Зеленский оказался на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, таких как СТС и ТНТ.

Судя по видеозаписям, транслировалось обычное обращение президента к украинцам на родном языке, без перевода на русский. Сигнал периодически исчезал и возобновлялся.

Местные власти пока не комментировали это событие.

РБК-Украина сообщало, что украинские хакеры снова сломали российское телевидение и показали жителям РФ обращение ВСУ к армии агрессора.

Кроме того, мы писали, что украинские хакеры сломали российское ТВ в Крыму и показали обращение Зеленского.

Недавно президент Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь после победы.

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Война России против УкраиныВладимир Зеленский