Обращение Зеленского вышло в эфир российского телевидения в Крыму и некоторых регионах РФ

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 25 января, появилось в телеэфире нескольких регионов РФ и временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Президент Зеленский появился на экранах телевизоров в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и Севастополе.
По словам очевидцев, Зеленский оказался на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, таких как СТС и ТНТ.
Судя по видеозаписям, транслировалось обычное обращение президента к украинцам на родном языке, без перевода на русский. Сигнал периодически исчезал и возобновлялся.
Местные власти пока не комментировали это событие.
РБК-Украина сообщало, что украинские хакеры снова сломали российское телевидение и показали жителям РФ обращение ВСУ к армии агрессора.
Кроме того, мы писали, что украинские хакеры сломали российское ТВ в Крыму и показали обращение Зеленского.
Недавно президент Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь после победы.
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