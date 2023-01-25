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Звернення Зеленського вийшло в ефір російського телебачення у Криму та деяких регіонах РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Відеозвернення президента України Володимира Зеленського сьогодні, 25 січня, з'явилося у телеефірі кількох регіонів РФ і тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Президент Зеленський з'явився на екранах телевізорів у Білгородській області Росії, а також у Краснодарському краї, анексованому Криму та Севастополі.

За словами очевидців, Зеленський опинився на екранах замість звичайної програми російських телеканалів, таких як СТС і ТНТ.

Судячи з відеозаписів, транслювалося звичайне звернення президента до українців рідною мовою, без перекладу російською. Сигнал періодично зникав та відновлювався.

Місцева влада поки не коментувала цю подію.

РБК-Україна повідомляло, що українські хакери знову зламали російське телебачення та показали жителям РФ звернення ЗСУ до армії агресора.

Крім того, раніше ми писали, що українські хакери зламали російське ТБ у Криму та показали звернення Зеленського.

Нещодавно президент Зеленський розповів, що зробить у першу чергу після перемоги.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський