Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь после победы

Президент Владимир Зеленский после победы Украины в войне против России хочет поехать на море в освобожденный Крым.

Об этом рассказал президент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью чешскому телевидению.

На вопрос журналиста о первой вещи, которую он сделает после победы, Зеленский ответил: "Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море".

"Это будет не зимой. Потому что, что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", - ответил президент на вопрос о возможных сроках совершения такой поездки.

Зеленского также спросили, ожидает ли он победу следующим летом. Он отметил, что очень этого хочет.

"У нас будет наша победа", - уверен президент.