Обращение к Зеленскому привело к громкому скандалу в Молдове
Мэр Кишинева Ион Чебан публично попросил президента Украины Владимира Зеленского предотвратить водный кризис в центре Молдовы. Однако после этого он сразу попал под шквал критики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
По мнению Чебана, именно Зеленский и его команда могут быстро вмешаться в ситуацию и помочь Молдове решить эту проблему.
"Я официально обращаюсь к администрации в Киеве и, в частности, к президенту Владимиру Зеленскому... Я прошу о непосредственном и личном участии в решении ситуации с водоснабжением в Молдове. Я уверен, что украинская администрация вместе с гражданами не допустит, чтобы жители Молдовы остались без воды", - заявил в обращении мэр Кишинева.
Более того, Чебан публично объявил, что не доверяет властям своей страны в этом вопросе. Он считает, что руководство Молдовы не справится с его решением.
На публичное обращение мэра к Зеленскому сразу отреагировал министр по окружающей среде Георг Хадждер.
Глава ведомства упрекнул Чебана и посоветовал ему заняться "устаревшей инфраструктурой", а также выделять средства из бюджета на водоснабжение.
"Ему было бы лучше заняться тем, что он обязан делать, и оставить эти проблемы, которые, в основном, не касаются той или иной страны, потому что речь идет об изменении климата, о воде, которая меньше накапливается в водохранилище", - заявил Хаждер.
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