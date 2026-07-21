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Молдова получила новое правительство: премьер пообещал усилить безопасность на фоне войны в Украине

22:24 21.07.2026 Вт
2 мин
Правительство определило пять приоритетов, включая безопасность, экономику и вступление в ЕС
aimg Мария Науменко
Молдова получила новое правительство: премьер пообещал усилить безопасность на фоне войны в Украине Фото: герб Республики Молдова на здании парламента (Getty Images)
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В Молдавии официально утвердили новое правительство. После голосования в парламенте премьер Василий Тофан рассказал, какие реформы планирует провести в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

За новый состав правительства проголосовали 53 депутата от правящей партии PAS.

Выступая в парламенте, Тофан заявил, что правительство будет работать по пяти главным направлениям: экономическое развитие, использование евроинтеграции для модернизации страны, повышение эффективности государственного управления, укрепление безопасности и улучшение качества жизни граждан.

В экономической сфере премьер пообещал сократить бюрократические процедуры для бизнеса, расширить цифровизацию государственных услуг, привлекать инвестиции и развивать производства с высокой добавленной стоимостью.

Отдельно он подчеркнул необходимость изменить подход к поддержке аграрной отрасли. По его словам, вместо преимущественно компенсации ущерба государство должно инвестировать в ирригацию, современные технологии и развитие перерабатывающей промышленности.

Тофан анонсировал аудит государственных учреждений, устранение дублирования их функций и более эффективное управление государственной собственностью.

В то же время, премьер заявил, что Молдова должна укреплять безопасность в условиях войны в Украине и рисков внешнего вмешательства.

Кроме того, он сообщил, что правительство планирует завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз и подписать Договор о вступлении до конца 2028 года.

Тофан добавил, что результативность работы правительства будут оцениваться по объему инвестиций, развитию предприятий, росту экспорта и повышению качества государственных услуг.

Напомним, что ранее директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия уже начала кампанию по дестабилизации страны и готовится вмешаться в следующие парламентские выборы.

По его словам, Кремль усилил дезинформационные кампании и пытается подорвать доверие к государственным институтам.

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