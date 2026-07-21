Молдова получила новое правительство: премьер пообещал усилить безопасность на фоне войны в Украине
В Молдавии официально утвердили новое правительство. После голосования в парламенте премьер Василий Тофан рассказал, какие реформы планирует провести в ближайшие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
За новый состав правительства проголосовали 53 депутата от правящей партии PAS.
Выступая в парламенте, Тофан заявил, что правительство будет работать по пяти главным направлениям: экономическое развитие, использование евроинтеграции для модернизации страны, повышение эффективности государственного управления, укрепление безопасности и улучшение качества жизни граждан.
В экономической сфере премьер пообещал сократить бюрократические процедуры для бизнеса, расширить цифровизацию государственных услуг, привлекать инвестиции и развивать производства с высокой добавленной стоимостью.
Отдельно он подчеркнул необходимость изменить подход к поддержке аграрной отрасли. По его словам, вместо преимущественно компенсации ущерба государство должно инвестировать в ирригацию, современные технологии и развитие перерабатывающей промышленности.
Тофан анонсировал аудит государственных учреждений, устранение дублирования их функций и более эффективное управление государственной собственностью.
В то же время, премьер заявил, что Молдова должна укреплять безопасность в условиях войны в Украине и рисков внешнего вмешательства.
Кроме того, он сообщил, что правительство планирует завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз и подписать Договор о вступлении до конца 2028 года.
Тофан добавил, что результативность работы правительства будут оцениваться по объему инвестиций, развитию предприятий, росту экспорта и повышению качества государственных услуг.
Напомним, что ранее директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия уже начала кампанию по дестабилизации страны и готовится вмешаться в следующие парламентские выборы.
По его словам, Кремль усилил дезинформационные кампании и пытается подорвать доверие к государственным институтам.