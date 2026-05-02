В сводках Генштаба появится новая категория потерь России

16:00 02.05.2026 Сб
Что теперь будет учитываться отдельно?
aimg Елена Чупровская
Фото: Генштаб обновляет учет уничтоженной техники РФ (Getty Images)

Генштаб с 3 мая добавляет в ежедневную статистику потерь армии РФ новый пункт - наземные роботизированные комплексы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Что изменится в статистике

С 3 мая в ежедневных сводках о потерях противника появится отдельная позиция - "наземные робототехнические комплексы" (НРК).

"Сообщаем, что с 3 мая в ежедневной статистике потерь противника, которую публикует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, добавляется еще одна позиция потерь российских оккупантов - "наземные робототехнические комплексы"", - говорится в сообщении Генштаба.

Фото: изменения в ежедневной статистике Генштаба (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Сколько уже уничтожено

По состоянию на начало суток 2 мая враг потерял 1 294 наземных роботизированных комплекса.

Всего с 24 февраля 2022 года по 2 мая 2026 года боевые потери армии РФ составили около 1 332 950 человек.

Что происходит на фронте

Тем временем на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Как сообщало РБК-Украина, оккупанты продолжают давить на северный периметр города - их цель вытеснить украинские подразделения и выйти к Шевченко.

На юге Покровска враг также подтягивает бронетехнику и танки.

Также мы писали о том, что Россия вербует иностранцев из более чем 130 стран, обещая им тыловую работу, а отправляет на штурмы.

Выживает далеко не каждый - фиксируют гибель более пяти тысяч таких бойцов с начала полномасштабного вторжения.

