Сводка Генштаба ВСУ 7 ноября: более 170 боев и тысячи атак дронов

В течение суток 7 ноября произошло более 170 боевых столкновений, а интенсивность авиаударов и обстрелов остается высокой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
К вечеру 7 ноября российские войска совершили 55 авиаударов и применили 115 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано использование более 3 тысяч дронов-камикадзе и почти 4 тысяч артиллерийских и минометных обстрелов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам.
На Северо-Слободжанском и Курском направлениях защитники Украины отбили четыре штурма, три из которых продолжаются. Враг также провел шесть авиаударов и 99 обстрелов, включая четыре из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слободжанском направлении зафиксировано девять атак в районах Вовчанска, Каменки и Двуречанского. Два столкновения остаются незавершёнными.
На Купянском направлении украинские подразделения остановили шесть атак возле Купянска, Песчаного и Андреевки, еще два боя продолжаются.
На Лиманском участке силы обороны пресекли семь попыток противника прорваться в районах Колодязей, Торского и Заречного.
На Славянском направлении украинские бойцы отразили 14 атак у Ямполя, Дроновки, Григоровки и Звановки.
В районе Краматорска зафиксированы четыре безуспешные попытки штурма возле Миньковки и Ступочек.
На Константиновском направлении враг предпринял 18 атак вблизи Плещиевки, Софиевки и Ильиновки, одно столкновение все еще продолжается.
Самая напряженная обстановка сохраняется на Покровском направлении — с начала суток зафиксировано 59 попыток штурма. Украинские силы сдержали натиск у населённых пунктов Шаховое, Федоровка, Гродовка, Покровск и других.
Потери противника, по предварительным данным, составили около 110 человек, из них половина — безвозвратные. Также уничтожены реактивная система залпового огня, автомобиль, восемь единиц спецтехники и 15 беспилотников.
На Александровском направлении защитники Украины пресекли 14 атак у Вербового, Павловки и Новониколаевки.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий враг не проводил, однако нанес несколько авиаударов по районам Яблукового, Червоного и Преображенки.
На Приднепровском направлении силы обороны отразили две атаки у Антоновского моста.
Напоминаем, что вечером 7 ноября воздушная тревога охватила восточные, северные, южные и центральные регионы Украины. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях зафиксирована ракетная угроза — через территорию Херсонщины в направлении Николаевской области движется крылатая ракета типа "Калибр".
