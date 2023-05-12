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Звание Героя Украины будут присваивать по-новому: что изменится

Фото: звание Героя Украины будут присваивать по-новому (dp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики будет рассматривать представление о присвоении звания Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.

Согласно указу президента, при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте образуется экспертная группа, которая будет осуществлять предварительное рассмотрение представлений о присвоении звания Герой Украины. Она формируется из представителей Минобороны, аппарата главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, МВД, Нацгвардии, ГПСУ, ГСЧС, СБУ, Службы внешней разведки, Госспецсвязи, УГО и ОП.

Кроме того, подготовка материалов на заседание Комиссии и организационное обеспечение ее деятельности, рабочих, экспертных групп Комиссии должно осуществляться Департаментом по гражданству, помилованию, государственных наград ОП.

В случаях, когда уставами и положениями о государственных наградах предусмотрено предварительное рассмотрение представлений о награждении госнаградами экспертными группами Комиссии, материалы вносятся на рассмотрение Комиссии вместе с заключением соответствующей экспертной группы.

Отмечается, что Зеленский принял такое решение, чтобы каждый геройский поступок граждан, которые участвовали в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства, не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.

"Большое количество обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган - экспертную группу", - заявил президент.

Так, представители экспертной группы будут рассматривать каждый героический поступок в отдельности и вносить представление о присвоении госнаград.

"Каждый и каждый из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своей здоровьем или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев", - добавил. Зеленский.

Напомним, Зеленский посмертно наградил Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Кроме того, президент присвоил командующему Воздушными Силами ВСУ Николаю Олещуку звание Героя Украины.

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Герой УкраиныВладимир Зеленский