Зеленский посмертно наградил Героя Украины "Да Винчи"
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи" знак отличия "Крест боевых заслуг".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В ведомстве отмечают, что глава государства передал знак отличия матери погибшего военнослужащего Оксане Коцюбайло.
Награду присвоили Герою Украины "Да Винчи" за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге.
Напомним, ранее стало известно, что на этой неделе в бою под Бахмутом погиб Дмитро Коцюбайло. Он - один из самых молодых Героев Украины.
Более детально о выдающемся защитнике Украины можете узнать в материале РБК-Украина.
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