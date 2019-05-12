Звання "Мати-героїня" отримали понад 600 українок

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Більше всього жінок, що отримали нагороду, у Рівненській області

З нагоди Дня матері Президент України Петро Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 українкам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави № 190, опублікований на офіційному сайті президента.

Як повідомляється, "почесного звання удостоєні матері з усіх регіонів нашої держави та міста Києва".

"Більше всього жінок, що отримали нагороду, у Рівненській області - 137. Другий за кількістю матерів-героїнь в цьому році є Волинська область, де їх 76. Третя - Закарпатська область, де представлені до нагороди 49 жінок ", - йдеться в повідомленні.

"Мати-героїня - державна нагорода, якою президент щорічно нагороджує жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Також почесне звання отримують матері, які виховують усиновлених в уставленому законом порядку дітей.

"Жінки нагороджуються за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вручив нагороди сім'ям захоплених українських моряків у Керченській протоці.

Порошенко підписав указ про присвоєння почесних найменувань двом мотопіхотним бригадам і одній артилерійській бригаді.