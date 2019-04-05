ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент вручив нагороди сім'ям захоплених Росією моряків

Новини » Політика    05.04.2019 - 17:45
Президент вручив нагороди сім'ям захоплених Росією моряків
Фото: вручення нагород (president.gov.ua)

Порошенко відзначив нагородами 22 моряків

Президент України Петро Порошенко вручив нагороди родинам захоплених українських моряків у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Зазначається, що Порошенко відзначив високими державними нагородами 22 українських героїв. 

"Вони продемонстрували себе справжніми лицарями, справжніми воїнами, справжніми патріотами і справжніми професіоналами. Українська держава вшановує своїх мужніх захисників, відзначає вірність присязі, патріотизм", - наголосив президент.

Порошенко зазначив, що українська сторона використовувала всі майданчики, починаючи від Ради Безпеки ООН, і завершуючи Європарламентом для того, щоб прискорити звільнення моряків.

Фото: сім'ї захоплених моряків (president.gov.ua)

Нагадаємо, уповноваженая з прав людини в Росії Тетяна Москалькова і комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович в середу, 3 квітня, відвідали військовополонених українських моряків, які перебувають у слідчому ізоляторі "Лефортово". 

Раніше адвокат Микола Полозов заявив, що Росія утримує моряків у спробах вплинути на політичну ситуацію в Україні.

Українські моряки 25 листопада 2018 року під час атаки РФ на українські кораблі у Керченській протоці були захоплені в полон. Наразі їх утримують в СІЗО "Лефортово".

МЗС України працює над звільненням захоплених піратами моряків У РФ провели перші психіатричні експертизи українським морякам
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України моряки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся