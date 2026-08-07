Бесплатное сопровождение на вокзале: кто имеет право и как оставить заявку в "Укрзализныце"

Люди с инвалидностью и маломобильные пассажиры имеют право на безвозмездную помощь во время путешествий по железной дороге. Они могут заранее заказать услуги сопровождения вокзального помощника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисы "Укрзализныци".

Главное:

Бесплатная поддержка. Пассажиры с инвалидностью имеют право на бесплатную помощь на вокзалах и поездах. Услуги проводника. Помощь с посадкой, высадкой, багажом, застилкой белья и информированием. Вокзальный помощник. Сопровождение по территории вокзала и помощь с загрузкой багажа по предварительной заявке.

Входящий в обязанности проводника

Проводник или стюард вагона при необходимости оказывает помощь пассажирам, пользующимся колесными креслами, ходунками, костылями или палками, а также лицам с нарушениями зрения.

В частности, работники железной дороги помогают в следующих вопросах:

Посадка и высадка из вагона вместе со средствами передвижения;

Доставка ручной клади от или до места, указанного в билете;

Размещение средств реабилитации в специализированных купе или в выделенных местах;

Застилка и доставка белья, если его стоимость была уплачена пассажиром.

Кроме того, люди с нарушениями зрения или слуха могут получить устную информацию о приобретении билетов, условиях перевозки, комнатах отдыха, камерах хранения и багажных отделениях.

Как заказать вокзального помощника

Для передвижения по территории вокзала предусмотрена отдельная услуга - вокзальный помощник.

Специалист поможет загрузить багаж, проведет к поезду и окажет поддержку при посадке или высадке.

Оформить заявку по вызову помощника можно заранее через официальный портал сервисов "Укрзализныци".