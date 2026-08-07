Бесплатное сопровождение на вокзале: кто имеет право и как оставить заявку в "Укрзализныце"
Люди с инвалидностью и маломобильные пассажиры имеют право на безвозмездную помощь во время путешествий по железной дороге. Они могут заранее заказать услуги сопровождения вокзального помощника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисы "Укрзализныци".
Главное:
Бесплатная поддержка. Пассажиры с инвалидностью имеют право на бесплатную помощь на вокзалах и поездах.
Услуги проводника. Помощь с посадкой, высадкой, багажом, застилкой белья и информированием.
Вокзальный помощник. Сопровождение по территории вокзала и помощь с загрузкой багажа по предварительной заявке.
Входящий в обязанности проводника
Проводник или стюард вагона при необходимости оказывает помощь пассажирам, пользующимся колесными креслами, ходунками, костылями или палками, а также лицам с нарушениями зрения.
В частности, работники железной дороги помогают в следующих вопросах:
- Посадка и высадка из вагона вместе со средствами передвижения;
- Доставка ручной клади от или до места, указанного в билете;
- Размещение средств реабилитации в специализированных купе или в выделенных местах;
- Застилка и доставка белья, если его стоимость была уплачена пассажиром.
Кроме того, люди с нарушениями зрения или слуха могут получить устную информацию о приобретении билетов, условиях перевозки, комнатах отдыха, камерах хранения и багажных отделениях.
Как заказать вокзального помощника
Для передвижения по территории вокзала предусмотрена отдельная услуга - вокзальный помощник.
Специалист поможет загрузить багаж, проведет к поезду и окажет поддержку при посадке или высадке.
Оформить заявку по вызову помощника можно заранее через официальный портал сервисов "Укрзализныци".
Правила поездок для пассажиров "Укрзализныци"
Напомним, пассажиры железной дороги могут вернуть билеты и получить деньги как онлайн, так и в кассах вокзалов. Сумма возврата напрямую зависит от причин отмены поездки и времени, оставшееся до отправления поезда.
Для пассажиров, путешествующих вместе с детьми, действуют специальные льготные тарифы как на внутренние, так и международные рейсы.
Размер такой скидки зависит от возраста ребенка, направления поездки и того, занимает ли он отдельное место. В частности, узнайте, когда дети могут ехать бесплатно и какие условия действуют на заграничные поезда.
Кроме того, в Украине отправились в рейсы новые детские вагоны. Следует учитывать, что возраст детей для бесплатных путешествий в детских вагонах будет отличаться для поездок по Украине и за границу.