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Бесплатное сопровождение на вокзале: кто имеет право и как оставить заявку в "Укрзализныце"

20:00 07.08.2026 Пт
2 мин
Не все пассажиры знают об этом бесплатном сервисе от "Укрзализныци"
aimg Сергей Козачук
Бесплатное сопровождение на вокзале: кто имеет право и как оставить заявку в "Укрзализныце" Фото: как заказать бесплатного вокзального помощника (facebook.com_Ukrzaliznytsia)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Люди с инвалидностью и маломобильные пассажиры имеют право на безвозмездную помощь во время путешествий по железной дороге. Они могут заранее заказать услуги сопровождения вокзального помощника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисы "Укрзализныци".

Главное:

Бесплатная поддержка. Пассажиры с инвалидностью имеют право на бесплатную помощь на вокзалах и поездах.

Услуги проводника. Помощь с посадкой, высадкой, багажом, застилкой белья и информированием.

Вокзальный помощник. Сопровождение по территории вокзала и помощь с загрузкой багажа по предварительной заявке.

Входящий в обязанности проводника

Проводник или стюард вагона при необходимости оказывает помощь пассажирам, пользующимся колесными креслами, ходунками, костылями или палками, а также лицам с нарушениями зрения.

В частности, работники железной дороги помогают в следующих вопросах:

  • Посадка и высадка из вагона вместе со средствами передвижения;
  • Доставка ручной клади от или до места, указанного в билете;
  • Размещение средств реабилитации в специализированных купе или в выделенных местах;
  • Застилка и доставка белья, если его стоимость была уплачена пассажиром.

Кроме того, люди с нарушениями зрения или слуха могут получить устную информацию о приобретении билетов, условиях перевозки, комнатах отдыха, камерах хранения и багажных отделениях.

Как заказать вокзального помощника

Для передвижения по территории вокзала предусмотрена отдельная услуга - вокзальный помощник.

Специалист поможет загрузить багаж, проведет к поезду и окажет поддержку при посадке или высадке.

Оформить заявку по вызову помощника можно заранее через официальный портал сервисов "Укрзализныци".

Правила поездок для пассажиров "Укрзализныци"

Напомним, пассажиры железной дороги могут вернуть билеты и получить деньги как онлайн, так и в кассах вокзалов. Сумма возврата напрямую зависит от причин отмены поездки и времени, оставшееся до отправления поезда.

Для пассажиров, путешествующих вместе с детьми, действуют специальные льготные тарифы как на внутренние, так и международные рейсы.

Размер такой скидки зависит от возраста ребенка, направления поездки и того, занимает ли он отдельное место. В частности, узнайте, когда дети могут ехать бесплатно и какие условия действуют на заграничные поезда.

Кроме того, в Украине отправились в рейсы новые детские вагоны. Следует учитывать, что возраст детей для бесплатных путешествий в детских вагонах будет отличаться для поездок по Украине и за границу.

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