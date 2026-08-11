Связь более 10 часов без света: какие требования готовят для "Киевстар", Vodafone и lifecell

В Украине могут ужесточить требования к работе мобильных сетей при отключении электроэнергии. В частности, операторов могут обязать обеспечивать связь дольше нынешних 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства цифровой трансформации Оксаны Ферчук в интервью Forbes Ukraine .

Главное: Ужесточение требований к связи: В Минцифры планируют обязать мобильных операторов обеспечивать работу сетей при отключениях света дольше нынешней нормы в 10 часов.

В Минцифры планируют обязать мобильных операторов обеспечивать работу сетей при отключениях света дольше нынешней нормы в 10 часов. Кого это касается: Новые правила разрабатываются для крупнейших операторов Украины.

Новые правила разрабатываются для крупнейших операторов Украины. Расходы операторов : Для обеспечения большей автономности компаниям придется дополнительно инвестировать в закупку аккумуляторов, генераторов и оборудования для базовых станций.

: Для обеспечения большей автономности компаниям придется дополнительно инвестировать в закупку аккумуляторов, генераторов и оборудования для базовых станций. Подготовка к зиме: Решения принимаются в рамках подготовки цифровой инфраструктуры страны к возможным длительным блекаутам во время зимнего периода.

Решения принимаются в рамках подготовки цифровой инфраструктуры страны к возможным длительным блекаутам во время зимнего периода. Энергонезависимый интернет: Минцифры также стимулирует переход на домашний интернет по технологии xPON и готовит карту покрытия таких сетей.

Сколько должна работать связь сейчас

В настоящее время действует требование, согласно которому мобильная связь во время блекаутов должна работать более 10 часов. Она касается крупнейших операторов - "Киевстар", Vodafone и lifecell.

По словам Ферчука, в следующем постановлении планируют увеличить этот лимит. Конкретную продолжительность работы сети при отключениях в Минцифре обещают сообщить при принятии документа.

Подготовка мобильных сетей к работе в условиях длительных отключений является одним из приоритетных направлений работы министерства на фоне ожиданий сложной зимы.

Операторам придется больше инвестировать

Ужесточение требований будет означать дополнительные затраты для мобильных операторов, поскольку для более длительной автономной работы базовых станций необходимы дополнительные аккумуляторы, генераторы и другое оборудование.

В то же время в Минцифре считают, что сами операторы заинтересованы в стабильности сетей.

"Если не будет связи, то у них не будет абонентов и поступлений", - отметила Ферчук.

Энергонезависимый интернет

Минцифры также работает над увеличением количества пользователей домашнего интернета на базе технологии xPON, позволяющей обеспечивать работу сети при отключении электроэнергии при наличии резервного питания.

По данным министерства, сейчас 53% потребителей интернета в Украине используют xPON. Ведомство планирует создать специальную карту, на которой пользователи смогут проверить, где доступны такие сети.