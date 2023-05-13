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Приехал не жаловаться. Зеленский назвал цель визита в Италию

Новина українською →
Италия, Суббота 13 мая 2023 17:03
Приехал не жаловаться. Зеленский назвал цель визита в Италию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Во время сегодняшней встречи с итальянским премьер министром Джорджой Мелони украинский президент Владимир Зеленский планирует обсудить сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию встречи.

"Я не приехал жаловаться. Я приехал говорить о сотрудничестве", - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил за помощь, которую Италия оказывает Украине.

"Госпожа премьер прежде всего я хотел бы поблагодарить за помощь в спасении жизней людей, все что мы вместе делаем ради безопасности, и это защищает наших людей и наших воинов", - подчеркнул он.

Напомним, все подробности сегодняшнего визита президента в Рим можно узнать по ссылке.

Мы также писали, что завтра, 14 мая, Зеленский планирует посетить Германию.

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Владимир Зеленский Италия
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