Приехал не жаловаться. Зеленский назвал цель визита в Италию

Во время сегодняшней встречи с итальянским премьер министром Джорджой Мелони украинский президент Владимир Зеленский планирует обсудить сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию встречи.

"Я не приехал жаловаться. Я приехал говорить о сотрудничестве", - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил за помощь, которую Италия оказывает Украине.

"Госпожа премьер прежде всего я хотел бы поблагодарить за помощь в спасении жизней людей, все что мы вместе делаем ради безопасности, и это защищает наших людей и наших воинов", - подчеркнул он.

Напомним, все подробности сегодняшнего визита президента в Рим можно узнать по ссылке.

Мы также писали, что завтра, 14 мая, Зеленский планирует посетить Германию.

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