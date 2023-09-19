Не встретится с Зеленским? Президент Бразилии досрочно уезжает из США, - CNN

По данным СМИ, да Силва отправится обратно в Бразилию во вторник, 19 сентября. Однако на 20 сентября у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Несмотря на свое состояние, да Силва все же планирует встретиться с ними, а уже после поехать в Бразилию

Встреча Зеленского с президентом Бразилии

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой .

"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке", – говорится в материале The Guardian.

Издание пишет, что Лула разозлил некоторых западных лидеров, поддерживающих борьбу Украины против России, своим отказом занять четкую позицию по отношению к войне.

Лула попытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника между Украиной и РФ, утверждая, что "некоторые страны должны оставаться нейтральными, если нужно достичь мира".

Отношение президента Бразилии к войне в Украине

Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером , однако Лула да Силва проигнорировал это.

В мае сообщалось, что Зеленский так и не смог встретиться с бразильским коллегой Лула да Сильвой во время саммита G7 .

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" – читайте в материале РБК-Украина.

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