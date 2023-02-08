Встречи с Макроном и Шольцем: главное о поездке Зеленского во Францию

Зеленский о визите в Париж: верю, что усилим наше единство

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео своего прибытия в Париж на переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом.

"Верю, что сегодня мы усилим наше единство", - написал он.

Франция и Германия могут стать инициаторами переломного момента, - Зеленский

По словам президента Украины, сейчас у нас всех очень мало времени и Украине срочно необходимо оружие для того, чтобы мир стал возможен.

"Франция и Германия обладают потенциалом "game changer" (переломный момент - ред.), и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры. Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир", - добавил глава украинского государства.

Россия не может победить, - Макрон

"То, что происходит в Украине, затрагивает будущее Европы. Мы полностью осознаем это", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил о французской непоколебимой поддержке Украины "в войне, которая ведется в нескольких тысячах километров от Парижа".

"Россия не может и не должна победить... Пока она атакует, нам будет необходимо продолжать военную поддержку, необходимую для сохранения Украины и ее будущего", - подчеркнул президент Франции.

Макрон, Зеленский и Шольц делают заявления перед переговорами

Трансляцию пресс-конференции публикуют французские СМИ.

Зеленский прибыл в Елисейский дворец

Президента Украины в Елисейском дворце поприветствовал французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту "Орли"

Как пишут французские СМИ, самолет должен был приземлиться в 21:45 (по Киеву). Но по факту он прибыл на час позже. Зеленского встретил министр обороны Себастьен Лекорню.

Далее запланирован ужин с Макроном и Шольцем. Последний уже прибыл в Елисейский дворец.

Что известно о визите в Париж

Во второй половине дня стало известно о запланированной поездке Зеленского во Францию. По данным телеканала BFMTV, там он встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

Позже немецкий телеканал NTV сообщил, что к ним присоединится канцлер Олаф Шольц. Также сообщалось, что в рамках неожиданного турне Зеленского его визит в Берлин не планируется.

Отметим, завтра президент Украины примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе. По некоторой информации, там может обсуждаться вопрос предоставления боевой авиации.