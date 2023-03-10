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Украина выполнила почти 80% соглашения об ассоциации с ЕС, - Стефанишина

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Украина, Пятница 10 марта 2023 19:36
Украина выполнила почти 80% соглашения об ассоциации с ЕС, - Стефанишина Фото: вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина выполнила почти 80% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом во время телемарафона заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина.

"Мы уже почти на 80% выполнили обязательство по Соглашению об ассоциации. Мы проходим сейчас оценку соответствия нашего законодательства европейским стандартам, чтобы когда будут начаты переговоры, мы не медлили и уже были готовы провести переговоры, их завершить и присоединиться к ЕС", - сказала Стефанишина.

Она также добавила, что Украина "движется активно", и "мы успеваем", а парламент в свою очередь помогает правительственной команде, принимая необходимые законы.

Относительно тех 20%, которые еще осталось выполнить, Стефанишина объяснила, что это определенные "олдскульные обязательства", поскольку переговоры о заключении Соглашения велись в 2009 году во времена другой и правовой реальности.

«Это обязательства, которые мы, конечно, будем выполнять, где это возможно, но это уже, скажем, старая страница наших отношений. Сегодня мы проходим оценку в ЕС как страна, которая станет частью Европейского Союза, а не страна, с которой будут партнерские отношения. Это совершенно другое качество, но и другой объем задач и ответственности, который даже не в десятки, а сотни раз превосходит все, что мы делали до этого в рамках Соглашения», - отметила вице-премьер.

Напомним, сегодня Стефанишина объяснила важность самоаудита Украины.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в Украине будет проведен аудит законодательства на соответствие европейским стандартам.

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Евросоюз Ольга Стефанишина
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