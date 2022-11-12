Встречали овациями. Командующий ОК "Юг" прибыл в освобожденный Херсон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

"Я вас благодарю всех за выдержку, за то, что вы выдержали и за то, что вы здесь сделали прямо здесь. Потому что без вас мы, наверное, еще долго шли бы сюда, без вашей помощи, без вашей веры. Все будет хорошо. Мы все отстроим, мы вернем все", - отметил Ковальчук.

Судя по видео, перехожие на одной из центральных площадей областного центра встречали командующего овациями и аплодисментами.

Ранее стало известно, что в освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Также мы писали, что в Херсон вернулись и приступили к исполнению обязанностей военные администрации. ГСЧС начала разминировать территории.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

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