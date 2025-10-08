Встреча Зеленского со "Слугой народа" перенесена

По ее словам, встреча была перенесена по просьбе председателя фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии. Она состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026.

"В целом такие встречи планируется проводить раз в месяц", - сообщила Палийчук.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский и фракция "Слуги народа" планируют провести новую встречу на этой неделе. Она должна была стать второй за последние четыре недели.

Как прошла прошедшая встреча Зеленского со "Слугами народа"

Напомним, 16 сентября состоялась встреча Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". Ее планировали еще летом после скандала вокруг НАБУ и САП, когда внутри монобольшинства обострились противоречия.

Хотя возникали опасения, что кризис может привести к расколу фракции, парламент сохранил свою работоспособность. Организация встречи затянулась, однако она все же состоялась в середине сентября.

По данным источников, на встречу с фракцией "Слуга народа" пришли около 150-160 нардепов из 230. Зеленский высказал нарекания относительно низкой явки и перешел к формату вопросов и ответов, акцентируя внимание на войне, гарантиях безопасности и поддержке армии.

В то же время проблемы с голосованиями в Раде остаются: стабильное "ядро" монобольшинства сократилось до 120-130 депутатов, из-за чего для принятия многих решений приходится искать поддержку в других группах.