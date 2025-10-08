Встреча Зеленского со "Слугой народа" перенесена

Встреча президента Владимира Зеленского с фракцией "Слуга Народа" была перенесена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря партии Юлию Палийчук.
По ее словам, встреча была перенесена по просьбе председателя фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии. Она состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026.
"В целом такие встречи планируется проводить раз в месяц", - сообщила Палийчук.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский и фракция "Слуги народа" планируют провести новую встречу на этой неделе. Она должна была стать второй за последние четыре недели.
Напомним, 16 сентября состоялась встреча Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". Ее планировали еще летом после скандала вокруг НАБУ и САП, когда внутри монобольшинства обострились противоречия.
Хотя возникали опасения, что кризис может привести к расколу фракции, парламент сохранил свою работоспособность. Организация встречи затянулась, однако она все же состоялась в середине сентября.
По данным источников, на встречу с фракцией "Слуга народа" пришли около 150-160 нардепов из 230. Зеленский высказал нарекания относительно низкой явки и перешел к формату вопросов и ответов, акцентируя внимание на войне, гарантиях безопасности и поддержке армии.
В то же время проблемы с голосованиями в Раде остаются: стабильное "ядро" монобольшинства сократилось до 120-130 депутатов, из-за чего для принятия многих решений приходится искать поддержку в других группах.
Ранее издание Politico сообщало, что на этой встрече Зеленский якобы заявил о намерении участвовать в любых выборах после завершения войны.
Однако источники РБК-Украина, присутствовавшие на встрече, опровергали эту информацию. Они говорят, что тема будущих выборов на обсуждении не поднималась.
Больше о том, что на самом деле обсуждалось на встрече Зеленского с народными депутатами, а также текущие настроения в парламенте и СН - читайте в материале РБК-Украина "Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа".