Встреча Зеленского с Трампом была "на 8 из 10", возможен визит Виткоффа в Киев, - источник

"Встреча была очень положительной, не менее 8 из 10. Самый высокий приоритет - лицензии на производство Patriot, другие направления также в работе. Удалось оживить переговорный трек", - сказал собеседник.

По его словам, визит переговорщиков Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера потенциально может состояться в ближайшие несколько недель. Вместе с ними украинская сторона будет обсуждать новые идеи дипломатического урегулирования.

Напомним, Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом обсудил возможность производства в Украине перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также пути активизации переговоров по завершению войны.

Отметим, в последнее время Дональд Трамп стал благосклоннее относиться к Владимиру Зеленскому. По данным СМИ, на такое изменение повлияли как ход событий, так и конкретные люди.