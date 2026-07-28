RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Встреча Зеленского с Трампом была "на 8 из 10", возможен визит Виткоффа в Киев, - источник

20:08 28.07.2026 Вт
1 мин
Что было самым высоким приоритетом во время разговора президентов?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили во время встречи производство ЗРК Patriot, а также оживили переговорный трек.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Встреча была очень положительной, не менее 8 из 10. Самый высокий приоритет - лицензии на производство Patriot, другие направления также в работе. Удалось оживить переговорный трек", - сказал собеседник.

По его словам, визит переговорщиков Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера потенциально может состояться в ближайшие несколько недель. Вместе с ними украинская сторона будет обсуждать новые идеи дипломатического урегулирования.

Напомним, Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом обсудил возможность производства в Украине перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также пути активизации переговоров по завершению войны.

Отметим, в последнее время Дональд Трамп стал благосклоннее относиться к Владимиру Зеленскому. По данным СМИ, на такое изменение повлияли как ход событий, так и конкретные люди.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась 8 июля на полях саммита НАТО. Тогда американский президент заявил, что США могут разрешить Украине наладить собственное производство перехватчиков для систем Patriot.

Все, что известно о новой встрече Зеленского и Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийДональд ТрампДжаред КушнерМирные переговорыСтив УиткоффВстреча Зеленского и Трампа