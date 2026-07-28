Встреча Зеленского с Трампом была "на 8 из 10", возможен визит Виткоффа в Киев, - источник

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили во время встречи производство ЗРК Patriot, а также оживили переговорный трек.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
"Встреча была очень положительной, не менее 8 из 10. Самый высокий приоритет - лицензии на производство Patriot, другие направления также в работе. Удалось оживить переговорный трек", - сказал собеседник.
По его словам, визит переговорщиков Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера потенциально может состояться в ближайшие несколько недель. Вместе с ними украинская сторона будет обсуждать новые идеи дипломатического урегулирования.
Напомним, Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом обсудил возможность производства в Украине перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также пути активизации переговоров по завершению войны.
Отметим, в последнее время Дональд Трамп стал благосклоннее относиться к Владимиру Зеленскому. По данным СМИ, на такое изменение повлияли как ход событий, так и конкретные люди.
Предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась 8 июля на полях саммита НАТО. Тогда американский президент заявил, что США могут разрешить Украине наладить собственное производство перехватчиков для систем Patriot.
Все, что известно о новой встрече Зеленского и Трампа - читайте в материале РБК-Украина.