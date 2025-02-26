Встреча с Трампом важна, не будет прекращения огня без гарантий безопасности, - Зеленский

"Для меня важно (избавиться от формулировки о долге в соглашении с США, - ред). Несмотря на то, что это рамочное соглашение и первый шаг, и понятно, что о фонде, нечего говорить, пока нет договора о фонде. То есть пока что никто ничего не возмещает. И до тех пор, пока не будет ратифицировано следующее соглашение (о фонде, - ред.)...но это все о будущем, а долг - это о прошлом", - сказал он.

Он отметил, что говорит откровенно о том, какая бы сумма не появилась на встречах с министром финансов, Келлогом, вице-президентом, Рубио, я говорил, если будет хоть один доллар в этой сделке, несмотря что вы говорите публично, если будет хоть один доллар, все страны, которые нам помогали, должны подойти и сказать, мы также хотим вкладывать в фонд.

"И хотим, чтобы вы вкладывали деньги, которые взяли не только у США, а брали у нас, и мы хотим также рассчитывать на часть этого фонда, и так далее", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что объяснил этот прецедент и про "ящик Пандоры", поэтому заверил, что на это не пойдет.

"И здесь нечестные несчастные наши чиновники, которые не спали, у нас были очень жаркие диалоги. Я не пойду на 10 центов возврата долга в этом соглашении, иначе это прецедент. Мы благодарны и как я и сказал, в следующем соглашении, которое это соглашение открывает, там, где мы можем более предметно говорить о гарантиях безопасности или о конкретных суммах, как будет управляться фонд и так далее, мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатная, это новая реальность. Она может быть, все понимают, в каких мы условиях, мы в войне", - продолжил он.

Он подчеркнул и то, что "если мне скажут, мы продолжаем помощь, мы даем вам оружие на 30 млрд, вы должны нам вернуть что-то".

"Скажут, мы будем возвращать, потому что нам будет нужна эта помощь", - добавил президент.

Что Украина ожидает от США после подписания соглашения

Далее, по словам Зеленского, команды должны разработать соглашение по этому фонду - "чтобы это первое соглашение работало, нужно еще одно соглашение".

"Когда вы заканчиваете с этим соглашением, обязательно надо второе, потому что не работает это. А после второго, будет третье, которое должно сработать. Пусть работают юристы. Они будут работать, чтобы был фонд и ратификация в парламенте, потому что там конкретные деньги. Там после уже того фонда, что прописали, то и будет. И там уже конкретные инвестиции", - констатировал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что между первым шагом (рамочное соглашение, - ред) и вторым (фонд, - ред) шагом Украина должна понять, где мы с США с точки зрения партнерства.

"И поэтому я считаю, что наша встреча с Трампом, это важно. Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня, а у Украины не будет гарантий безопасности, так оно не будет. Будет окончание войны только так, что мы знаем, что завтра она не начинается", - констатировал президент.