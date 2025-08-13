Встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться в конце следующей недели, - CBS News

Встреча Трампа и Путина

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на пятницу, 15 августа, на Аляске. Этот саммит будет касаться войны в Украине, но пройдет непосредственно без президента Владимира Зеленского.

Американский лидер заявлял, что он рассчитывает договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня между РФ и Украиной. Такой сценарий американский лидер считает положительным.

Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.

Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией. В СМИ на этом фоне появились слухи, что Москва захочет заполучить Донецкую и Луганскую области.

В то же время Зеленский, реагируя на такое предложение, пообещал, что Украина не будет выводить свои войска из Донецкой области.

