Российский диктатор Владимир Путин снова шантажировал мир "ядерным чемоданчиком". Его впервые за три года привезли в Китай и показали публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости" в Telegram.

"Ядерный чемоданчик" Путина в Китае

Во время поездки Путина в Китай снова публично продемонстрировали его "ядерный чемоданчик", пишет издание.

Российский пропагандист Евгений Попов на саммите в Шэньчжэне подошел к офицеру, который носит за диктатором так называемый "ядерный чемоданчик".

Устройство должно постоянно находиться рядом с главой Кремля во время поездок, однако его редко демонстрируют публике. Последний случай появления чемодана в заграничной поездке Путина произошел в октябре 2023 года, тоже в Китае, после переговоров диктатора с главой КНР Си Цзиньпином.

На видео Попов обращает внимание зрителей на адъютанта Путина с черным чемоданчиком и спрашивает у него, тот ли это "ядерный чемоданчик". Тот утвердительно отвечает на вопрос, улыбаясь.

Что такое "ядерный чемодан"

Российский ядерный чемоданчик называется "Чегет" - в честь горы на Кавказе. Это устройство защищенной связи, позволяющее Путину передавать приказы о применении ядерного оружия высшему военному командованию, а затем ракетным войскам через засекреченную систему управления "Казбек". По традиции, чемодан носит офицер Военно-морского флота.

В 2019 году, пишет издание, пропагандистский телеканал "Звезда" показал устройство, которое представил как один из "ядерных чемоданов". В нем есть белая кнопка запуска и красная кнопка отмены приказа. По информации телеканала, для активации устройства используется специальная флэш-карта.

Цель демонстрации

Экс-сотрудница Разведуправления министерства обороны США Ребекка Коффлер заявила Fox News, что демонстрация "ядерного чемодана" в 2023 году вряд ли была случайной. По ее оценке, Кремль специально организовал съемку, чтобы напомнить Западу о российском ядерном арсенале.

Демонстрация этого года состоялась накануне запланированной на 19 ноября трехсторонней встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Также это происходит после успешного удара Украины по Крымскому мосту, который Путин так и не прокомментировал.