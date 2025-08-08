Встреча Трампа и Путина может состояться на следующей неделе, - Fox News

Два источника издания, знакомые с переговорами, заявили, что встреча якобы планируется уже на ближайший понедельник, 11 августа, а Рим - одно из возможных мест проведения.

При этом, как отмечает Fox News, если встреча состоится позже на этой неделе, Рим все еще может быть возможным местом для ее проведения. Но рассматриваются и другие страны в Европе и не только.

В то же время российские государственные СМИ уже пишут, что Рим не может быть местом проведения встречи Трампа и Путина.