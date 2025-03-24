Встреча в Саудовской Аравии. Что известно о переговорах США с Украиной и РФ

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Что говорят в США о встрече

В Белом доме заговорили о подготовке к очередному этапу переговоров по завершению войны в Украине после звонка президента США Дональда Трампа кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в ходе которого обсуждалось предложение Штатов о 30-дневном перемирии.

Напомним, Украина согласилась на полное перемирие, а РФ - только на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Местом для переговоров снова была выбрана Саудовская Аравия, которая принимала встречи 18 февраля (США-РФ) и 11 марта (США-Украина). Констультации с российской стороной пройдут сегодня, а встреча с украинской уже состоялась накануне. Хотя, как пишет The New York Times со ссылкой на источники, еще одна встреча с делегацией из Киева может пройти и сегодня. Это зависит от прогресса в переговорах.

Также известно, что контакты проходят на уровне технических команд, а не с основными участниками прошлых раундов.

По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, это "непрямые переговоры", когда обе стороны приходят на встречу, но находятся в разных комнатах, а общение происходит при участии посредников.

Келлог сообщил, что так называемая "челночная дипломатия" позволит американской команде за один день узнать условия и позицию РФ и Украины.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц анонсировал, что на переговорах внимание будет сосредоточено на "имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России".

В состав делегации от Штатов войдут: подчиненные спецпосланника Кита Келлога, подчиненные советника по нацбезопасности Майка Уолтца, а Госдепа представит руководитель планирования политики Майкл Антон.

Наканауне Уолтц сказал, что следующим шагом будет обсуждение прекращения огня в Черном море, чтобы восстановить торговлю в этом регионе. После этого планируется перейти к обсуждению контроля линии фактического разграничения.

Позиция Украины

Украинская сторона рассматривает переговоры в Саудовской Аравии только как двусторонние – с делегацией США.

Прямых контактов с РФ не предполагается, подчеркнул спикер МИД Георгий Тихий. К тому же ранее президент Владимир Зеленский отметил, что американская команда может встретиться сначала с украинской, а затем с российской делегацией. Собственно, так и произошло.

Украина настраивалась на обсуждение параметров предложений по частичному прекращению огня. По словам Зеленского, украинская команда передаст США перечень инфраструктурных объектов, которые должны быть защищены от атак РФ в рамках частичного перемирия.

"Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов – гражданских объектов, энергообъектов, инфраструктурных объектов, этот список мы обязательно подготовим и дадим нашим партнерам. Если россияне не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по ним", – сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что Украина изначально согласилась на полное временное перемирие, но готова к любому формату и шагам к безусловному прекращению огня.

Поскольку переговоры "технические", в украинскую делегацию вошли соответствующие специалисты: военные, энергетики и специалисты, разбирающиеся в портовой инфраструктуре. В частности, министр обороны Рустем Умеров и замглавы ОП Павел Палиса.

Как прошла вчерашняя встреча с США

Переговоры украинской и американской делегации стартовали около 18:00 по киевскому времени и продлились почти пять часов.

По словам Умерова, на столе были предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Он также подтвердил присутствие специалистов по энергетике, а также военных, которые отвечают на морскую и воздушную компоненты.

Подробностей об этой встрече не много.

"Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезен", - сообщил президент Зеленский и добавил, что предложение о безусловном перемирии на столе еще с 11 марта и нужно надавить на Путина, чтобы дело дошло до реальных приказов прекратить огонь.

Министр Умеров после встречи тоже был немногословен. Он подчеркнул, что обсуждались ключевые вопросы в энергетической сфере.

Ожидания России

В Кремле хотят продолжить обсуждение с американской стороной вопросов, затронутых лидерами РФ и США во время телефонного разговора 18 марта.

Как отметил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, одной из главных тем будет вопрос возобновления безопасности судоходства в Черном море.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что российская команда планирует затронуть вопрос Черноморской инициативы и других "аспектов и нюансов украинского урегулирования".

В то же время в РФ продолжают цинично заявлять, что уже якобы придерживаются договоренности с США о прекращении ударов по объектам энергетики Украины.

Следует отметить, что во время беседы с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что соглашается на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и якобы немедленно приказал своим военным прекратить атаки. Однако российские войска продолжают ежедневные атаки. Так, 20 марта в результате ударов беспилотниками начались аварийные отключения света в нескольких районах Одессы.

На переговорах в Саудовской Аравии от РФ будут присутствовать: сенатор Григорий Карасин; советник руководителя Федеральной службы безопасности и бывший глава 5-й службы этого ведомства Сергей Беседа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у членов их делегации большой опыт подобной работы и они смогут "наилучшим образом представить Россию".

При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, заявления пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога американскому журналисту Гленну Беку, публикации FoxNews, ТАСС.