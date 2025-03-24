Зустріч у Саудівській Аравії. Що відомо про переговори США з Україною та РФ

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Що кажуть у США про зустріч

У Білому домі заговорили про підготовку до чергового етапу переговорів щодо завершення війни в Україні після дзвінка президента США Дональда Трампа кремлівському диктатору Володимиру Путіну, під час якого обговорювалася пропозиція Штатів щодо 30-денного перемир'я.

Нагадаємо, Україна погодилася на повне перемир'я, а РФ - лише на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Місцем для переговорів знову була обрана Саудівська Аравія, яка приймала зустрічі 18 лютого (США-РФ) та 11 березня (США-Україна). Констультації з російською стороною відбудуться сьогодні, а зустріч з українською вже відбулася напередодні. Хоча, як пише The New York Times із посиланням на джерела, ще одна зустріч із делегацією з Києва може відбутися і сьогодні. Це залежить від прогресу в переговорах.

Також відомо, що контакти проходять на рівні технічних команд, а не з основними учасниками попередніх раундів.

За словами спецпосланця американського президента Кіта Келлога, це "непрямі переговори", коли обидві сторони приходять на зустріч, але перебувають у різних кімнатах, а спілкування відбувається за участі посередників.

Келлог повідомив, що так звана "човникова дипломатія" дозволить американській команді за один день дізнатися умови й позицію РФ та України.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц анонсував, що на переговорах увагу буде зосереджено на "імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії".

До складу делегації від Штатів увійдуть: підлеглі спецпосланця Кіта Келлога, підлеглі радника з нацбезпеки Майка Волца, а Держдеп представлятиме керівник планування політики Майкл Антон.

Наканауне Волц сказав, що наступним кроком буде обговорення припинення вогню в Чорному морі, щоб відновити торгівлю в цьому регіоні. Після цього планується перейти до обговорення контролю лінії фактичного розмежування.

Позиція України

Українська сторона розглядає переговори в Саудівській Аравії лише як двосторонні – з делегацією США.

Прямих контактів із РФ не передбачається, підкреслив речник МЗС Георгій Тихий. До того ж раніше президент Володимир Зеленський зауважив, що американська команда може зустрітися спочатку з українською, а потім із російською делегацією. Власне, так і сталося.

Україна налаштовувалася на обговорення параметрів пропозицій щодо часткового припинення вогню. За словами Зеленського, українська команда передасть США перелік інфраструктурних об'єктів, які мають бути захищені від атак РФ в рамках часткового перемир'я.

"Якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів – цивільних об’єктів, енергооб’єктів, інфраструктурних об’єктів, цей список ми обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо росіяни не будуть бити по наших об’єктах, ми точно не будемо бити по їхніх", – сказав глава держави.

При цьому він наголосив, що Україна від початку погодилася на повне тимчасове перемир'я, але готова до будь-якого формату та кроків до безумовного припинення вогню.

Оскільки переговори "технічні", до української делегації увійшли відповідні фахівці: військові, енергетики та фахівці, які знаються на портовій інфраструктурі. Зокрема, міністр оборони Рустема Умєров і заступник голови ОП Павло Паліса.

Як пройшла вчорашня зустріч зі США

Переговори української та американської делегації стартували близько 18:00 за київським часом і тривали майже п'ять годин.



За словами Умєрова, на столі були пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Він також підтвердив присутність фахівців з енергетики, а також військових, які відповідають за морську і повітряну компоненти.



Подробиць про цю зустріч не багато.



"Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова досить корисна", - повідомив президент Зеленський і додав, що пропозиція про безумовне перемир'я на столі ще з 11 березня і потрібно натиснути на Путіна, щоби справа дійшла до реальних наказів припинити вогонь.



Міністр Умєров після зустрічі теж був небагатослівним. Він підкреслив, що обговорювали ключові питання в енергетичній сфері.

Очікування Росії

У Кремлі хочуть продовжити обговорення з американською стороною питань, яких торкнулися лідери РФ та США під час телефонної розмови 18 березня.

Як зазначив помічник лідера РФ Юрій Ушаков, однією з головних тем буде питання відновлення безпеки судноплавства у Чорному морі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що російська команда планує торкнутися питання Чорноморської ініціативи й інших "аспектів та нюансів українського врегулювання".

Водночас у РФ продовжують цинічно заявляти, що вже нібито дотримуються домовленості зі США щодо припинення ударів по об'єктах енергетики України.

Варто зазначити, що під час бесіди з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що погоджується на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та нібито негайно віддав наказ своїм військовим припинити атаки. Проте російські війська продовжують щоденні атаки. Так, 20 березня внаслідок ударів беспілотниками почалися аварійні відключення світла у кількох районах Одеси.

На переговорах у Саудівській Аравії від РФ будуть присутні: сенатор Григорій Карасін; радник керівника Федеральної служби безпеки та колишній очільник 5-ї служби цього відомства Сергій Бесєда.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що члени їхньої делегації мають великий досвід подібної роботи та зможуть "найкращим чином представити Росію".

При підготовці використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, заяви речника МЗС Георгія Тихого, інтерв'ю спецпредставника президента США Кіта Келлога американському журналісту Гленну Беку, публікації FoxNews, ТАСС.