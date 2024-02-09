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Встреча Байдена и Шольца может "подвинуть" Украину к дальнобойному оружию, - Маркарова

Фото: Оксана Маркарова, посол Украины в США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Встреча президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем может помочь Украине получить новые дальнобойные возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Важная встреча. Очень надеюсь, что и те возможности, которые мы еще не получили, они тоже обсудят. Надеюсь, что она подвинет нас к дальнобойным возможностям. Мы постоянно напоминаем обоим партнерам, что они нам очень нужны", - подчеркнула дипломат. 

Стоит заметить, что канцлер Германии Олаф Шольц находится с визитом в США. В ходе визита глава немецкого правительства хотел обсудить с американскими чиновниками военную помощь Украине. 

В частности, канцлер уже провел встречу с американскими сенаторами, которые рассматривают новое финансирование для Украины в размере более 60 млрд долларов.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию о передаче дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать вражеские цели на расстоянии до 500 километров. 

Но власти ФРГ так и не решились предоставлять нашим военным подобное вооружение. Как писали немецкие СМИ, против поставок выступает сам Шольц, поскольку он переживает из-за возможности ударов Taurus по территории России. 

Недавно проект резолюции с призывом передать Украине Taurus вынесли на голосование в Бундестаге. Депутаты его не поддержали. 

 

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