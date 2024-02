Шольц встретился с сенаторами США и обсудил дальнейшую помощь Украине

"Было приятно снова пообщаться с членами Сената США, представляющими обе стороны прохода. Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии", - заявил он.

It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU