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Шольц встретился с сенаторами США и обсудил дальнейшую помощь Украине

Пятница 09 февраля 2024 09:11
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Шольц встретился с сенаторами США и обсудил дальнейшую помощь Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон встретился с сенаторами США. Они обсудили дальнейшую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцлера в Twitter.

"Было приятно снова пообщаться с членами Сената США, представляющими обе стороны прохода. Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии", - заявил он.

Визит Шольца в США

Канцлер Шольц прибыл в Вашингтон в четверг, 8 февраля. Сегодня, 9 февраля, он будет принят президентом США Джо Байденом в Белом доме. Самой важной темой, вероятно, станет поддержка Украины.

Помощь Украине

В конце октября 2023 года президент США обратился в американский Конгресс с запросом на выделение более 105 миллиардов долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украина в рамках этого запроса должна получить более 60 млрд долларов.

Однако запрос Джо Байдена столкнулся с жестким сопротивлением со стороны республиканцев в Палате представителей Конгресса.

Сенат США 8 февраля поддержал начало рассмотрения отдельного законопроекта о поддержке Украины (на 60 млрд долларов) и Израиля. После одобрения в Сенате документ должна рассмотреть Палата представителей США.

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