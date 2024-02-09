Шольц встретился с сенаторами США и обсудил дальнейшую помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон встретился с сенаторами США. Они обсудили дальнейшую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцлера в Twitter.

"Было приятно снова пообщаться с членами Сената США, представляющими обе стороны прохода. Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии", - заявил он.

It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024

Визит Шольца в США

Канцлер Шольц прибыл в Вашингтон в четверг, 8 февраля. Сегодня, 9 февраля, он будет принят президентом США Джо Байденом в Белом доме. Самой важной темой, вероятно, станет поддержка Украины.

Помощь Украине

В конце октября 2023 года президент США обратился в американский Конгресс с запросом на выделение более 105 миллиардов долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украина в рамках этого запроса должна получить более 60 млрд долларов.

Однако запрос Джо Байдена столкнулся с жестким сопротивлением со стороны республиканцев в Палате представителей Конгресса.

Сенат США 8 февраля поддержал начало рассмотрения отдельного законопроекта о поддержке Украины (на 60 млрд долларов) и Израиля. После одобрения в Сенате документ должна рассмотреть Палата представителей США.

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