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Зустріч Байдена та Шольца може "посунути" Україну до далекобійної зброї, - Маркарова

Фото: Оксана Маркарова, посол України в США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зустріч президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем може допомогти Україні отримати нові далекобійні можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.

"Важлива зустріч. Дуже сподіваюся, що й ті можливості, які ми ще не отримали, вони теж обговорять. Сподіваюся, що вона посуне нас до далекобійних можливостей. Ми постійно нагадуємо обом партнерам, що вони нам дуже потрібні", - наголосила дипломат.

Варто зауважити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває з візитом в США. У ході візиту глава німецького уряду хотів обговорити з американськими чиновниками військову допомогу Україні.

Зокрема, канцлер уже провів зустріч з американськими сенаторами, які розглядають нове фінансування для України у розмірі понад 60 млрд доларів.

Taurus для України

Нагадаємо, що Україна ще з минулого року просить Німеччину про передачу далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати ворожі цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але влада ФРН так і не наважилася надавати нашим військовим подібне озброєння. Як писали німецькі ЗМІ, проти постачань виступає сам Шольц, оскільки він переживає через можливість ударів Taurus по території Росії.

Нещодавно проект резолюції із закликом передати Україні Taurus винесли на голосування у Бундестазі. Депутати його не підтримали.

 

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