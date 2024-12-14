Зурабишвили сделала первое заявление после объявления коллегией нового президента Грузии

Зурабишвили вышла к участникам марша матерей, родные которых были задержаны грузинскими силовиками. Она поблагодарила участников акции протеста, которые не признают легитимность президентских выборов, состоявшихся в парламенте.

"Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", - сказала президент.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результатов выборов и не собирается покидать свой пост.