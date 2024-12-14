Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення колегією нового президента Грузії

Зурабішвілі вийшла до учасників маршу матерів, рідні яких були затримані грузинськими силовиками. Вона подякувала учасникам акції протесту, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті.

"Нічого нема. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", - сказала президент.

Раніше Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів виборів і не збирається залишати свою посаду.