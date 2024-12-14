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Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення колегією нового президента Грузії

Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на протесті у Тбілісі. Вона зробила першу заяву після оголошення екс-футболіста Михаїла Кавелашвілі новим президентом Грузії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі вийшла до учасників маршу матерів, рідні яких були затримані грузинськими силовиками. Вона подякувала учасникам акції протесту, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті.

"Нічого нема. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", - сказала президент.

Раніше Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів виборів і не збирається залишати свою посаду.

 

 

Новий президент Грузії

У суботу, 14 грудня, у Грузії відбулися так звані вибори президент. Вперше президента обирали не громадяни, а виборча колегія, де більшість має проросійська партія "Грузинська мрія".

Більшістю голосів президентом був обраний колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом від "Грузинської мрії".

Кавелашвілі є лідером відокремленої групи "Сила народу". Проте під час останніх виборів він пройшов у парламент під номером 18 у списку "Грузинської мрії".

Кавелашвілі - ветеран грузинського футболу. Він був гравцем національної збірної Грузії, грав за низку клубів, зокрема на батьківщині, Британії, Швейцарії та Росії.

На тлі так званих виборів президента у Грузії продовжуються мітинги, учасники яких не визнають легітимність виборів.

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