Президент Грузии сделала заявление по поводу истечения срока полномочий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она не признает результаты предстоящих президентских выборов. Она останется в президентском дворце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы грузинского государства для RFI.
У Зурабишвили поинтересовались, планирует ли она оставаться в президентском дворце после того, как избирательная коллегия, в которой у пророссийской партии "Грузинская мечта" большинство мест, уже завтра, 14 декабря выберет нового президента.
"Я не собираюсь раскрывать вам все свои планы заранее. Моя позиция такова: я там, я там остаюсь. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением" - подчеркнула президент.
Она напомнила, что оппозиционные партии выступили в совместном заявлении, в котором они подчеркнули, что не признают результаты парламентских выборов и не будут признавать результаты президентских выборов.
По словам Зурабишвили, президентские выборы возможны только после новых парламентских выборов.
Напомним, на парламентских выборах в Грузии, которые прошли в конце октября, победила пророссийская партия "Грузинская мечта". Это произошло на фоне того, что соцопросы прогнозировали успешные результаты для оппозиционных партий.
Из-за нечестных выборов в стране начались массовые протесты. Участники акций требуют провести новые выборы.
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