Президент Грузии сделала заявление по поводу истечения срока полномочий

У Зурабишвили поинтересовались, планирует ли она оставаться в президентском дворце после того, как избирательная коллегия, в которой у пророссийской партии "Грузинская мечта" большинство мест, уже завтра, 14 декабря выберет нового президента.

"Я не собираюсь раскрывать вам все свои планы заранее. Моя позиция такова: я там, я там остаюсь. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением" - подчеркнула президент.

Она напомнила, что оппозиционные партии выступили в совместном заявлении, в котором они подчеркнули, что не признают результаты парламентских выборов и не будут признавать результаты президентских выборов.

По словам Зурабишвили, президентские выборы возможны только после новых парламентских выборов.