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Президент Грузії зробила заяву щодо закінчення терміну повноважень

Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вона не визнає результатів майбутніх президентських виборів. Вона залишиться в президентському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави грузинської держави для RFI.

У Зурабішвілі поцікавилися, чи планує вона залишатися в президентському палаці після того, як виборча колегія, у якій у проросійської партії "Грузинська мрія" більшість місць, уже завтра, 14 грудня, обере нового президента.

"Я не збираюся розкривати вам усі свої плани заздалегідь. Моя позиція така: я там, я там залишаюся. З точки зору легітимності, а це легітимність, яка також визнається населенням", - наголосила президентка.

Вона нагадала, що опозиційні партії виступили у спільній заяві, в якій вони наголосили, що не визнають результати парламентських виборів і не визнаватимуть результати президентських виборів.

За словами Зурабішвілі, президентські вибори можливі тільки після нових парламентських виборів.

 

 

Парламентські вибори в Грузії

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії, які відбулися наприкінці жовтня, перемогла проросійська партія "Грузинська мрія". Це сталося на тлі того, що соцопитування прогнозували успішні результати для опозиційних партій.

Через нечесні вибори в країні почалися масові протести. Учасники акцій вимагають провести нові вибори.

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Грузія