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Остановка военной помощи Украине от США имеет существенное значение для фронта, - Келлог

Четверг 06 марта 2025 19:07
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Остановка военной помощи Украине от США имеет существенное значение для фронта, - Келлог Фото: спецпредставитель президента США Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Остановка поставок военной помощи Украине от США и передачи разведывательных данных имеет существенное значение для ситуации на фронте.

Как передает РБК-Украина, об этом во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

"Конечно, это имеет существенное значение, учитывая то, какую поддержку мы оказывали. Но это один из способов привлечь ваше внимание к тому, чтобы сделать это (очевидно, речь идет о том, чтобы Украина села за стол переговоров, - ред.)", - сказал Келлог.

В то же время он отметил, что это пауза, а не конец помощи, "и это зависит от них украинцев".

"Мы даем понять украинцам, что все серьезно, что мы хотим завершить войну. Это (остановка помощи - ред.) - это один из способов убедиться, что они понимают, что для нас это серьезно", - добавил спецпредставитель президента США.

Он также отметил, что Украину "честно предупреждали", что остановка помощи произойдет.

Приостановка военной помощи от США

Напомним, США приостановили поставки военной помощи и обмен разведывательными данными с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил эту информацию.

В Белом доме объяснили, что США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.

Как отметил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог, Штаты не возобновят военную помощь Украине пока не будет подписано соглашение о редкоземельных металлах.

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