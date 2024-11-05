Остановка выплаты долгов и реструктуризация не повлияют на работу "Укрэнерго", - эксперт

Решение Кабинета министров остановить выплату долгов по "зеленым облигациям", которое фактически дало старт процессу реструктуризации облигаций НЭК "Укрэнерго", никак не повлияет на текущую работу государственной компании.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Есть процесс реструктуризации еврооблигаций "Укрэнерго". И в рамках этого процесса реструктуризации правительство разрешило, фактически дало разрешение на проведение реструктуризации, которое сопровождается такими мероприятиями. Поэтому ничего там страшного, какого-то экстраординарного не происходит", - отметил эксперт.

По его словам, это нормальная практика и никакого негативного влияния как на работу компании, так и на ее отношения с кредиторами у нее не будет.

Напомним, накануне войны НЭК "Укрэнерго" привлек 825 млн долларов кредита для выплаты долгов "зеленым" электростанциям.

Деньги были перечислены как погашение долга государства по "зеленому" тарифу.

В августе 2024 года правительство Украины приняло решение остановить выплату этого долга с 9 ноября, что будет означать технический дефолт компании.