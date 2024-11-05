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Зупинка виплати боргів і реструктуризація не вплинуть на роботу "Укренерго", - експерт

Вівторок 05 листопада 2024 13:25
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Зупинка виплати боргів і реструктуризація не вплинуть на роботу "Укренерго", - експерт Фото: зупинка виплати боргів і реструктуризація не вплинуть на роботу "Укренерго" (facebook.com/Алена_Дворянчикова)
Автор: Олександр Мороз

Рішення Кабінету міністрів зупинити виплату боргів за "зеленими облігаціями", яке фактично дало старт процесу реструктуризації облігацій НЕК "Укренерго", жодним чином не вплине на поточну роботу державної компанії.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Є процес реструктуризації єврооблігацій "Укренерго". І в рамках цього процесу реструктуризації уряд дозволив, фактично дав дозвіл на проведення реструктуризації, яке супроводжується такими заходами. Тому нічого там страшного, якогось екстраординарного не відбувається", - зазначив експерт.

За його словами, це нормальна практика і жодного негативного впливу як на роботу компанії, так і на її відносини з кредиторами вона не матиме.

Нагадаємо, напередодні війни НЕК "Укренерго" залучило 825 млн доларів кредиту для виплати боргів "зеленим" електростанціям.

Гроші були перераховані як погашення боргу держави за "зеленим" тарифом.

В серпні 2024 року уряд України прийняв рішення зупинити виплату цього боргу з 9 листопада, що означатиме технічний дефолт компанії.

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Укренерго Електроенергія
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