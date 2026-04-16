Остановка не из-за дронов: в поезде УЗ произошло "пополнение" прямо во время движения

Причиной экстренной остановки одного из поездов УЗ стало сегодня появление на свет новой жизни. Ребенок родился прямо в дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Украинцам рассказали, что остановка в Фастове вне графика понадобилась утром 16 апреля поезду "Укрзализныци" №44, который следовал:
"Такие остановки сейчас не редкость из-за угрозы дронов, но на этот раз повод был значительно приятнее", - констатировали в пресс-службе компании.
Согласно информации УЗ, уже через 3 минуты после остановки поезда команда парамедиков приняла из 12-го вагона "счастливую семью с +1 маленьким пассажиром".
Уточняется, что специалисты уже ждали людей на перроне - после предупреждения начальника поезда.
"Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов", - сообщили украинцам.
В УЗ рассказали, что необходимую домедицинскую помощь во время движения поезда оказывали:
Отмечается, что состояние мамы и ребенка на момент высадки - удовлетворительное.
"Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны - встретим уже как своего", - подытожили в "Укрзализныце".
