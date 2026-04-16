Остановка не из-за дронов: в поезде УЗ произошло "пополнение" прямо во время движения

12:10 16.04.2026 Чт
2 мин
"Плюс один пассажир" появился в вагоне еще до прибытия на станцию
aimg Ирина Костенко
Пассажиры "Укрзализныци" стали свидетелями настоящего чуда (фото иллюстративное: Getty Images)

Причиной экстренной остановки одного из поездов УЗ стало сегодня появление на свет новой жизни. Ребенок родился прямо в дороге.

Какому поезду понадобилась внеплановая остановка

Украинцам рассказали, что остановка в Фастове вне графика понадобилась утром 16 апреля поезду "Укрзализныци" №44, который следовал:

  • из Ивано-Франковска;
  • в Черкассы.

"Такие остановки сейчас не редкость из-за угрозы дронов, но на этот раз повод был значительно приятнее", - констатировали в пресс-службе компании.

Кто родился перед прибытием в Фастов

Согласно информации УЗ, уже через 3 минуты после остановки поезда команда парамедиков приняла из 12-го вагона "счастливую семью с +1 маленьким пассажиром".

Уточняется, что специалисты уже ждали людей на перроне - после предупреждения начальника поезда.

"Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов", - сообщили украинцам.

Что известно о состоянии мамы и новорожденного

В УЗ рассказали, что необходимую домедицинскую помощь во время движения поезда оказывали:

  • поездная бригада;
  • другие пассажиры.

Отмечается, что состояние мамы и ребенка на момент высадки - удовлетворительное.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны - встретим уже как своего", - подытожили в "Укрзализныце".

