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В Белом доме отреагировали на призывы к Байдену немедленно уйти в отставку

Четверг 25 июля 2024 01:45
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В Белом доме отреагировали на призывы к Байдену немедленно уйти в отставку Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Белом доме отрицают вероятность отставки Джо Байдена до завершения его президентского срока.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

По ее словам, до завершения своего срока действующий президент твердо намерен достичь еще больших успехов для страны.

"Это ответ на заявления, которые я слышала о его отставке с должности: мы считаем, что любые призывы об этой отставке являются бессмысленными", - сказала Жан-Пьер.

Она также отметила, что с начала своей каденции президент Байден достиг существенных успехов.

"Он смог сделать больше, чем любой президент в течение двух сроков... И он хочет завершить работу, которую начал, и достичь еще более исторических результатов для американского народа", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Жан-Пьер также отметила, что президент Джо Байден сошел с гонки не из-за неверия в свои возможности управлять страной.

В этом контексте она процитировала письменное обращение президента, которое он направил в воскресенье: "Это отвечает лучшим интересам моей партии, моей страны, чтобы я сошел (с гонки - ред.) и сосредоточился исключительно на выполнении моих обязанностей президента до конца срока".

Уход Байдена с президентской гонки

21 июля президент Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. По его словам, это решение отвечает интересам страны.

В качестве замены Байден предложил кандидатом в президенты вице-президента Камалу Харрис.

После решения некоторые члены Республиканской партии призвали Байдена уйти в отставку с поста президента США.

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