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Дерзкий и высокомерный. Глава ЦРУ рассказал о встрече с главой внешней разведки России

Фото: директор ЦРУ Билл Бернс (twitter.com/CIA)
Автор: Артур Родивилов

Три месяца назад президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса на встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным с предупреждением не применять ядерное оружие. Бернс охарактеризовал встречу как "довольно удручающую".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS, про це заявив голова ЦРУ Вільяма Бернса.

Он отметил, что поведение главы Службы внешней разведки РФ было вызывающим.

"Со стороны Нарышкина поведение было очень вызывающее. Чувство дерзости и высокомерия. Ощущение, я думаю отражающее собственное мнение Путина, что он может заставить время работать на себя, что он верит, что может перемолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что политическая усталость в конце концов пройдет установить", - сказал Бернс.

Напомним, что Бернс приезжал в Москву 2-3 ноября в 2021 году. Он встретился с секретарем Совбеза РФ Патрушевым, а также с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

РБК-Украина сообщало, что 14 ноября глава ЦРУ Уильям Бернс провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре.

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ЦРУНарышкин