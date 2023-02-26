Зухвалий і зарозумілий. Глава ЦРУ розповів про зустріч із головою зовнішньої розвідки Росії

Він зазначив, що поведінка голови Служби зовнішньої розвідки РФ була зухвалою.

"З боку Наришкіна поведінка була дуже зухвалою. Почуття зухвалості і зарозумілості. Відчуття, я думаю, що відображає власну думку Путіна, що він може змусити час працювати на себе, що він вірить, що може перемолоти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що політична втома, зрештою, пройде встановити", - сказав Бернс.

Нагадаємо, що Бернс приїжджав до Москви 2-3 листопада 2021 року. Він зустрівся із секретарем Радбезу РФ Патрушевим, а також із головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

РБК-Україна повідомляло, що 14 листопада глава ЦРУ Вільям Бернс провів зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним в Анкарі.

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