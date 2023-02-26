Дерзкий и высокомерный. Глава ЦРУ рассказал о встрече с главой внешней разведки России

Три месяца назад президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса на встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным с предупреждением не применять ядерное оружие. Бернс охарактеризовал встречу как "довольно удручающую".

Он отметил, что поведение главы Службы внешней разведки РФ было вызывающим.

"Со стороны Нарышкина поведение было очень вызывающее. Чувство дерзости и высокомерия. Ощущение, я думаю отражающее собственное мнение Путина, что он может заставить время работать на себя, что он верит, что может перемолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что политическая усталость в конце концов пройдет установить", - сказал Бернс.

Напомним, что Бернс приезжал в Москву 2-3 ноября в 2021 году. Он встретился с секретарем Совбеза РФ Патрушевым, а также с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

РБК-Украина сообщало, что 14 ноября глава ЦРУ Уильям Бернс провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре.

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