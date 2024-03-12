"Ядро армии РФ уничтожено". Зеленский отбрасывает угрозу из Беларуси, но фортификации строим

Украина строит фортификационные укрепления по всей линии фронта и на границе с Беларусью. Несмотря на уничтожение ядра русской армии, это нужно делать.

"У нас есть три линии обороны, фортификации строятся, это три линии против врага в отдельных областях нашего государства, контактных линиях, линиях востока нашего государства, юга", - сказал он

По его словам, тоже работают и по северу. "Нужно делать. Никто не говорит, что они могут прийти из Беларуси. Мы считаем, что ядро российской армии было уничтожено, но тем не менее, мы для себя строим фортификационные сооружения. Это отдельная большая работа", - пояснил президент.

Ситуация в Авдеевке

Комментируя отход ВСУ из Авдеевки, Зеленский указал на отсутствие дальнобойного оружия.

"Что касается Авдеевки, когда враг стоит от тебя на расстоянии возможности своего дальнобойного оружия, а твоя возможность в два раза меньше. И все что делает Россия, она не идет просто вперед, это не какие-то смелые военные, нет. Сбрасываются КАБы, бьется дальнобойна артиллерия. Все это у них 20 км плюс, даже обычная артиллерия у них 20 км плюс, а у нас до 20 км, у нас снарядов дальнобойных весь 2023 год не было. Я не жалуюсь, хочу объяснить. Не российская армия мощная, а их оружия было достаточно, чтобы разрушить Авдеевку, а затем туда заходить", - сказал он.

Зеленский напомнил, что боевые действия у Авдеевки шли на протяжении всей войны, начиная с оккупации Донбасса после 2014 года. "Это не какая-то тактика РФ, какой блицкриг, это просто постепенное разрушение и уничтожение всех людей. Но они не могут на сегодняшний день такого сделать с большим городом", - сказал президент.

Строительство фортификационных сооружений

Напомним, правительство Украины 19 января выделило рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.