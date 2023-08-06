RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 17

Фото: число погибших в результате оползня в Грузии выросло до 17 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В районе курортного поселка Шови в Грузии произошел масштабный оползень. Третий день ведутся поисково-спасательные работы, количество погибших выросло до 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили заявил, что поисково-спасательная операция продолжается, разыскиваются еще 18 человек. Сейчас известно о 17 погибших.

Грузинские власти отмечают, что в настоящее время смогли идентифицировать только 7 из них. Тела сильно повреждены, поэтому лица других погибших придется устанавливать посредством анализа ДНК.

В Грузии 7 августа объявлено днем ​​траура.

Трагедия на курорте в Грузии

В результате стихийного бедствия пропали без вести десятки людей. Повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, есть проблемы со связью. Из - за оползня погибла гражданка Украины. Продолжаются поиски ее ребенка, также находившегося на месте трагедии

В МИД Украины заявили, что украинское посольство в Грузии уже установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия