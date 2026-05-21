ВСУ освобождают села на Харьковщине и прижали россиян к границе, - Трегубов

На Великобурлукском направлении украинские силы прижали россиян к границе - за месяц оккупанты потеряли два населенных пункта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
На Великобурлукском направлении ситуация изменилась к лучшему. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что оккупантов фактически оттеснили к государственной границе. Там россияне потеряли два населенных пункта.
"Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который был где-то год назад", - сказал Трегубов.
На Купянском направлении россияне продолжают давить на восточном берегу и пытаются просочиться на север от города. Однако эти попытки результата не дают.
"Они сейчас не эффективны, не доходят до города, но, к сожалению, несколько "недобитых" в самом городе еще есть, так же, как и некоторые лица, которые успели туда залезть, инфильтрировавшись через трубу где-то месяц назад", - уточнил спикер.
На Лиманском направлении боевые действия продолжаются. Особенно активно - в районе Боровой, к северу от Лимана.
Трегубов добавил, что российская сторона преувеличивает собственные достижения на этом участке.
"Там россияне вообще максимально забрехались относительно собственных успехов", - говорит Трегубов.
На Волчанском направлении и в приграничной зоне Сумской области россияне также продолжают давление - но уже без прежнего темпа.
"Они уже не идут дальше, а просто пытаются закрепляться в той пограничной зоне, в которой они сейчас находятся", - подытожил Трегубов.
Как сообщало РБК-Украина, украинские силы полностью контролируют Купянск, несмотря на попытки оккупантов просачиваться в город малыми группами. Большинство таких попыток бойцы обнаруживают и нейтрализуют.
Между тем аналитики Института изучения войны зафиксировали, что ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции. Серия контратак на разных участках фронта дала ощутимый результат. По данным ISW, украинские удары средней дальности существенно снизили способность россиян наступать.