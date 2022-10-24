ВСУ освободили уже более 90 населенных пунктов Херсонской области

В настоящее время в освобожденных территориях проходят стабилизационные мероприятия.

Отмечается, что в деоккупированных населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что ВСУ освободит Херсон до конца года. Сейчас россияне готовят улицы города к обороне.

В Генштабе ранее сообщали, что оккупанты уже начали эвакуировать так называемые "госчреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым. Они также вывозят имущество и документы из города.

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