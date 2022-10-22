ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия убегает из Херсона. Оккупанты вывозят имущество и документы, - Хлань

Новина українською →
Суббота 22 октября 2022 15:59
Россия убегает из Херсона. Оккупанты вывозят имущество и документы, - Хлань Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают бежать из Херсона. Начали вывозить имущество и документы из города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Оккупанты из города Херсона вывозят свой форпост "достижения" - имущество, документы банка и паспортного стола", - заявил Хлань.

Депутат облсовета добавил, что до понедельника временно оккупированный город покинут российские торговые сети.

"Людям говорят, что это временно - приходите через несколько недель. Придем, в украинское", - отметил Хлань.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ситуации, развернувшейся вокруг временного оккупированного Херсона. Недавно командующий оккупационными войсками России Суровикин Сергей заявил о "самых сложных решениях" касаемо города.

Между тем оккупанты, как утверждает ISW, пытаются создать информационные условия для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон
NEWS
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции